Anett Kontaveit: olen positiivse energia ja enesekindluse tagasi saanud

«Algus oli minu jaoks halb ja aeglane. Ei saanud end kuidagi käima. Olin negatiivne. Siinsed väljakud on kõrge põrkega, tõenäoliselt ka see mõjutas veidi. Lubamatult palju lihtsaid vigu tuli,» rääkis Kontaveit Postimehele avasetist, mille kaotas 3:6.

Ent siis toimus pööre ning nimekast vastasest 15 aastat noorem (Kontaveidi vanus on 22 ja Williamsil 37) eestlanna haaras ohjad. See väljendus nii mängupildis kui skooris tablool – teine sett Kontaveidile 6:3 ja kolmas 6:2.

«Suutsin enda oleku kuidagi ümber pöörata. Leidsin positiivse energia, asjad hakkasid õnnestuma ja sain järjest rohkem kindlust juurde. Ka rahvas elas mõnusalt kaasa – ma isegi ei tea, kellele nad rohkem kaasa elasid, aga igatahes ma tundsin toetust,» selgitas mullu Madridis avaringis teisele ameeriklannale Coco Vandeweghele kaotanud Kontaveit. «Vahel lihtsalt on nii, et raske on kohe täielikku kindlust leida. Õnneks suutsin täna kannatuse säilitada.»

«Kahel murdepallil tegi Venus vist ise topeltvea, aga tõesti: ma tundsin end kindlalt. Võib-olla paari aasta eest veel oli nii, et vastase nimi mõjutas mind, aga nüüd pole küll enam vahet. Tean, et kui mängin hästi, on mul kõigi vastu võimalus,» sõnas paari nädala eest Stuttgardis poolfinaali jõudnud ja nüüd hüvas hoos jätkav Kontaveit. «Sain vahepeal paar päeva kodus olla, ka see mõjus hästi. Kokkuvõttes tunnen, et olen oma õige ja positiivse energia ning enesekindluse tagasi saanud.»