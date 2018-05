Võrkpalli otsepilt: kas Saaremaa kasvatab finaalis edu või jõuab Tartu viigini?

Enne mängu:

Saaremaa juhendaja Urmas Tali tõdes Kanal 12 intervjuus, et kuigi seerias haarati eduseis, tuleb võtta mäng korraga. «Statistikat vaadates olime natuke paremad igas elemendis, see saigi täna määravaks,» ütles Tali ja kommenteeris tema kasutuses olevaid mängijaid. «Pikem pink? Valikud on meil olemas, tuleb kasutada. Mõnikord «joppab», mõnikord mitte. Ei usu, et Tartu on alla andnud. Täna oleme väikeses edus, aga järgmises mängus ei maksa see midagi.»

Tartu juhendaja Andrei Ojamets leidis, et saatuslikuks said vead. «Otsustavatel hetkedel mehed teevad lubamatuid vigu. Koduseinad tekitavad võidukohustust ja iseasi on, kuidas keegi sellele võidukohustusele vastu peab. Määravaks sai, et otsustaval hetkel üks mees (Curtis Stockton) servib mitu meetrit auti.. Nemad ei eksi, meie eksisime,» sõnas Ojamets Kanal 12 intervjuus ja lisas, et vaimsest väsimusest tuleb jagu saada. «Kui tundub, et sein on ees, siis tegelikult on veel 20-25% varusid inimesel sees. Iseasi, kuidas keegi suudab neid varusid välja tuua. Saaremal on pingilt ka rohkem võtta,» lisas peatreener.