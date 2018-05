Jalgpalli otsepilt: kas Tammeka suudab Kalju ja Liliu vastu needuse maha raputada?

Enne mängu: kas Liliu parandab iluvea?

Tammeka läheb kohtumisele vastu kõrgelt neljandalt tabelirealt, olles koguni 20 punkti. Sama punktisumma juures edestatakse Narva Transi, kolmandal kohal olev Flora on kuue punkti kaugusel. Kalju on seevastu liider ja seda suuresti tänu liiga suurimale väravakütile Liliule.

Äsja eelmise kuu parimaks mängijaks valitud brasiillane on värava löönud koguni kaheksas järjestikuses liigamängus ning sel hooajal kuivale jäänud vaid ühes mängus ühe vastase vastu. See on just nimelt Tammeka, kellega Kalju oli märtsi keskel kodus püstihädas. Alles Trevor Elhi lisaminutite värav tõi Kaljule kolm võidupunkti ja murdis tartlaste südamed.

Tosina mänguga on Liliu suutnud vastastele kõmmutada juba 17 väravat, viimati kostitas ta kübaratrikiga Pärnu Vaprust. Kuivõrd Kalju ja Tallinna Levadia on kogunud võrdselt punkte (30), teinud omavahel tänavu 2:2 viigi ja ka väravate vahe on neil võrdne (+34), astubki siin mängu «Liliu-faktor»: Kalju on seni löönud 44, Levadia aga «vaid» 41 väravat.

Uskumatu seeria ootab lõpetamist

Miks on aga pealkirjas juttu needusest? Kaks kuud tagasi Hiiul peetud mängus lahutasid loetud sekundid Tammekat ülipika negatiivse keti katkestamisest. Nimelt on Kaljule meistriliigas nüüd kaotatud järgemööda koguni 31 mängu! Enne tänavust hooaega oli kõrgseltskonnas teineteiselt mõõtu võetud kümne aasta vältel, kuid vaevalt oskas toona veel Maag Tammeka nime kandnud Tartu meeskond 2008. aasta kevadel kodus Kaljust jagu saades aimata, et see võit jääbki neile tänase päevani ainsaks...

Pärast seda on nii 2009. kui ka 2010. aastal kätte saadud 1:1 viik, ent mitte enamat. 2010. aasta suvel algaski tänaseni kestev lüüasaamiste seeria ning viimase viie hooaja jooksul on tartlased pidanud rõõmu tundma sellegi üle, kui suudetakse Kaljule vähemalt värav lüüa. Ka seda on Tammekal õnnestunud viimase viie aasta jooksul 21 mänguga teha vaid kolm korda.