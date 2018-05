Jalgpalli otsepilt: kas Barcelona suudab hooaja lõpetada kaotuseta?

Enne mängu

Tänavuse hooaja meister Barcelona on jätkuvalt Hispaania kõrgliigas kaotuseta. Mängitud 36 kohtumisest on võidetud 27 ning viigistatud üheksa. Et ilusat seeriat mitte rikkuda, tuleb Barcelonal kindlasti kaotust vältida. Sügisringi kohtumises teenis Barcelona koduväljakul veenva 3:0 võitu.

Tolles mängus avavärava löönud Lionel Messi jääb aga tänasest kohtumisest kõrvale, sest peatreener otsustas talle enne liigahooaja viimast mängu Real Sociedadiga veidi puhkust anda. Arvestades, et Barcelonal on tiitel juba kindlustatud ning Messi oli alles aprillis vigastatud, on Barcelona peatreeneri käik loogiline. Seda enam, et Messit ootab suvel ees jalgpalli MM-finaalturniir.