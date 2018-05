Kanada ja Venemaa viskasid MMil vastaste väravavõrgud litreid täis

Venemaa on MMil mõlemad mängud võitnud ning juhib alagruppi kuue punktiga. Austrial on kahe vooru järel tabelis üks punkt, mis annab alagrupis eelviimase ehk seitsmenda koha.

B-grupi päeva avamängus oli Kanada koguni 10:0 (2:0, 6:0, 2:0) üle Lõuna-Koreast. Kanada eest viskas kaks väravat Tyson Jost, ühe värava said kirja Ryan Nugent-Hopkins, Colton Parayko, Ryan O'Reilly, Pierre-Luc Dubois, Brayden Schenn, Joel Edmundson, Connor McDavid ja Jordan Eberle.

Kanadal on kahe mänguga tabelis kirjas neli punkti, mis annab neile USA järel (viis punkti) teise koha. Lõuna-Korea on mõlemad kohtumised kaotanud ning on alagrupis viimane.