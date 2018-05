Käidi koduklubi mängis maha võimaluse pääseda otse Inglismaa kõrgliigasse

Juba ammu oli selge, et liiga võitjana pääseb otse Inglismaa kõrgliigasse Wolverhampton Wanderers, kes lõpetas 46-voorulise liigahooaja 99 punktiga. Teise otsepääsme kõrgseltskonda teenis Cardiff City, kes kogus hooajaga 90 punkti.

Mattias Käidi (praegu on eestlane Ross Countys laenul – toim) kodulubi Fulham mängis täna maha suurepärase võimaluse tõusta otse Premier League’i, sest kaotas 1:3 Birmingham Cityle. See tähendab, et Londoni klubi lõpetas hooaja 88 punktiga ning ees ootavad play-off-mängud.