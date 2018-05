Anett Kontaveit murdis Eesti naiste ülipika Williamsite needuse

Laupäeva õhtu Madridis murdis needuse. Iseäranis rõõmustav, et Kontaveit ei piirdunud üksnes setivõiduga, vaid surus Venus Williamsi päriselt põlvili. 3:6, 6:3, 6:2 võit tähistas neljandat korda viimasel aastal, kui ta maailma esikümnesse kuuluvast vastasest jagu saab. Tippaegadel WTA pingerivi tipus trooninud 37-aastane Williams asub praegu kaheksandal tabelireal, 15 aastat noorem Kontaveit on 29.

«Kaial on olnud omad ja minul omad setid. Aga ma ei mõtle eriti varasematele mängudele – seda enam, et senised kohtumised Venusega pidasin siiski tükk aega tagasi,» meenutas ta heitlusi US Openil (2015) ja Prantsusmaa lahtistel (2016). «Olen vahepeal saanud palju paremaks mängijaks. Kuigi jah, pärast loosimist pidasin tabelit raskeks.»