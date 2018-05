Jäähoki MM: Soome nuhtles Lätit

Soome tõusis võiduga B-grupi liidriks, kahe mänguga on neil koos kuus punkti. USA-l on teisena viis ning Kanadal kolmandana neli punkti. Läti on kahe punktiga seitsmendal kohal.

A-grupi liider on kuue punktiga Venemaa, teisel kohal on samuti kuus punkti kogunud Rootsi. Šveitsil on kolmandana viis silma. Slovakkia on ühe punktiga kuues.