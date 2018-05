Ebaõnnesõdur Bottas sai maineka lohutusauhinna

Soomlane oli Aserbaidžaanis teel hooaja esimese võidu poole, kui sõitis kolm ringi enne finišit üle ringrajale sattunud prügi, mis lõhkus ta tagumise parema rehvi ja sõit jäi pooleli. «Ma ei näinud ega tundnud, et oleksin millestki üle sõitnud. Väga keeruline on seda tajuda, kui kiirus on ligi 350 km/h ja sirge üpris künklik,» ohkas Bottas, keda hiljem meeskonnakaaslane, etapi võitnud Lewis Hamilton kohe pärast finišit lohutama ruttas.

«Loomulikult oli see pettumus, aga pettumused on elu ja eriti mootorispordi osa,» sõnas ta. «Olen alati arvanud, et kui seda õigesti teha, siis ebaõnnestumistest on võimalik õppida ja tugevamaks saada.»