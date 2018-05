Venemaa ja USA teenisid hoki MM-il kindla võidu

Venelased alistasid Taanis toimuval turniiril Valgevene suisa 6:0. Mängu parimaks kerkis Pavel Datsjuk, kes viskas kaks väravat ja andis ühe väravani viinud söödu. Venemaa on kogunud A-alagrupis kolme mänguga maksimaalsed 9 punkti, Rootsi on 6 punktiga teine ja Šveits 5 punktiga kolmas. Mõlemal on peetud kaks kohtumist.