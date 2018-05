Võrkpalli otsepilt: kas Saaremaa kindlustab meistritiitli?

26 punktiga üleplatsimeheks kerkinud Saaremaa mängija Hindrek Pulk sõnas mängujärgses intervjuus, et saarlased tõestasid publikule, et nad oskavad endiselt koduväljakul võita. Teadupärast seeria avamäng Kuressaares kaotati. «Tahtsime näidata, et oskame koduväljakul võita. Esimese mängu kaotus näris hinge,» rääkis Pulk.