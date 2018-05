Valgevene jäähokiliit vallandas koondise peatreeneri keset MM-finaalturniiri

Valgevene on pidanud MMil seni kolm mängu ja kaotanud need kõik, väravate vahe on seejuures 2:17. Kui allajäämisi Rootsile ja Venemaale peeti veel vastuvõetavaks, siis 2:6 kaotus Prantsusmaale saigi Lewisele saatuslikuks. Tema ameti võtab üle senine abitreener Sergei Puškov.