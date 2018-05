Ameeriklased meelitavad rahaga: MMiga lubatakse teenida müstiline kasum

Põhja-Ameerika MM peaks korraldajate arvates suutma sisse tuua 11 miljardit dollarit ehk 9,3 miljardit eurot, vahendab BBC. «Sellest saab kõigi aegade edukaim MM,» kuulutas USA alaliidu president Carlos Cordeiro. Ameeriklastel on põhjust aga muret tunda, sest viimastel nädalatel on kõvasti kasvanud toetus Maroko kandidatuurile. Marokolased esitasid märtsis FIFA-le ülipõhjaliku 193-leheküljelise dokumendi selgitustega, miks just nemad peaksid MMi endale saama, ning see mõjus veenvalt.