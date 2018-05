Taas vägeva võidu saanud Kontaveit: tunnen end vabamana kui aasta algul

Samale vastasele oli Kontaveit selle aastanumbri sees kaotanud juba kahel korral. Kogu saldo räägib nüüd eestlanna kasuks 4:3. «Eelmised mängud (sel aastal – toim) olid kõva väljaku peal, siin aga liival. Tunnen end rohkem vabana kui aasta algul. Olen väljakul parem ja kindlam. Olen suutnud olla positiivse energiaga ja olen endaga rohkem rahul,» rääkis Kontaveit mängu järel Postimehele.

Taktikalises plaanis Kontaveit mingeid muudatusi ei teinud, vaid proovis mängida lihtsalt oma mängu. «Üritasin enda mängule keskenduda ja mitte mõelda, mida vastane teeb. Osad vastased on sellised, kellega on mul ebamugav mängida. Täna suutsin sellest edukalt välja tulla,» selgitas eestlanna.

Kontaveit alustas matši kehvasti, kui loovutas juba mängu esimeses geimis oma pallingu, kuid murdis avasetis koguni kolm korda Sasnovitši servigeimi. «Alustasin kehva geimiga, aga edasi mängisin kindlalt. Tema võib-olla ei mänginud esimeses setis nii agressiivselt kui teises,» ütles 22-aastane Kontaveit.

Kui avasett kuulus kindlalt Kontaveidile, siis teises setis ei suutnud eestlanna ühtegi murdepalli teenida. Kuid otsustavas setis murdis eestlanna kaks korda Sasnovitši servigeimi. «Teises setis hakkas ta agressiivsemalt ja julgemalt mängima,» kommenteeris Kontaveit ning tunnistas, et see ehmatas teda veidi. «Kolmandas setis otsustavatel hetkedel suutsin korralikult mängida. See oli see võti,» rääkis Kontaveit.

Eestlanna oli äärmiselt rahul oma serviga. Esimese servi õnnestumise protsent oli Kontaveidil koguni 73 vastase 61 vastu. «Serv oli täna hea ja aitas mind mitu korda keerulistes olukordades.»

Järgmises ringis ehk kaheksandikfinaalis kohtub Kontaveit maailma edetabeli kümnenda naise, tšehhitari Petra Kvitovaga. Eelmisel aastal olid nad vastamisi Cincinnati turniiril ning skooriga 1:6, 7:6 (2), 6:3 jäi peale Tšehhi esindaja. «Ma arvan, et temal on viimasel ajal olnud kindlasti paremad tulemused, aga loodan, et mina suudan ka paremini mängida,» rääkis Kontaveit.

Homne lahing algab orienteeruvalt kell 16.30. Esimese ja teise ringi vahel sai Kontaveit oluliselt rohkem puhata, kuid eestlanna end väsinuna ei tunne. «Praegu ei tundnud üldse väsimust ning loodan, et ka homme on okei. Õnneks väga vara tõusma ei pea,» selgitas ta.