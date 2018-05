Madridi Atletico kaebas Barcelona peale

Esmaspäeval rääkis Barcelona president Josep Maria Bartomeu, et kohtus juba hooaja alguses Griezmanni agendiga. Atletico tegevjuhi Miguel Angel Gil Marini hinnangul oli Barcelona presidendi öeldu märk lugupidamatusest. Seda ainuüksi juba sellepärast, et Atletico hooaeg pole lõppenud. Sealjuures valmistutakse hooaja tähtsaimaks mänguks, kui Euroopa liiga finaalis minnakse 16. mail vastamisi Marseille’iga.

Marini sõnul on Barcelona terve hooaja pidevalt Griezmanni survestanud. Mõned kuud tagasi oli ta Bartomeule ka isiklikult öelnud, et see, mida Barcelona Griezmanni enda juurde meelitamiseks teeb, rikub Hispaania kõrgliiga ausa mängu reegleid. Seda enam, et toona olid mõlemad meeskonnad veel tiitlikonkurentsis.