Väravasoonel Koskor unistab Eesti koondisest

Aasta hiljem on olukord diametraalselt erinev: kui Premium liiga parimate väravaküttide edetabelit troonivad Nõmme Kalju, FCI Levadia ja FC Flora leegionärid Liliu, Roman Debelko ja Zakaria Beglarišvili, siis täpseima jalaga eestlane on neljandal kohal paiknev Koskor! Aasta tagasi Paide varupingi otsal konutanud ründaja arvel on üheksa tabamust ehk vastavalt kahe ja kolme võrra rohkem kui Frank Liivakul (Flora) ja Rimo Hundil (Kalju).