Eesti vibulaskja tegi toidumürgituse kiuste ajalugu

«Mul on tänase võidu üle väga hea meel. Tulin siia kindla mõttega finaalideni jõuda, kuid ei saa öelda, et võistluse algus lihtsalt oleks läinud,» olid Pärnati esimesed muljed. Ta lisas selgituseks:

«Eelringis lasin alla enda taseme ja eilseid duelle lasin toidumürgituse tõttu end väga nõrgalt tundes. Täna oli olemine parem ja laskmine hoolimata tugevast tuulest palju kindlam. Ma olen õnnelik, et suutsin end vajalikul hetkel kokku võtta!».

Ka Pärnati klubikaaslane Märt Oona jõudis poodiumile. Oona jaoks on tegemist esimese individuaalse poodiumikohaga rahvusvaheliselt turniirilt väljaspool Baltikumi. Varem sel aastal võitsid Pärnat ja Oona segavõistkonnana Türgi suurturniiril kolmanda koha, sellel turniiril pidid nad leppima neljanda kohaga.

Antud maailmareitinguturniiril osalesid sportlased 15 riigist ja see jääb oma mastaabilt väiksemate maailmareitinguturniiride hulka, kuid kõik rahvusvahelise alaliidu seatud tingimused olid siiski täidetud. Maailmareitingu esisaja hulka kuuluva Pärnati jaoks see märgatavat tõusu ei tohiks anda, sest praegu kustuvad ka eelmisel kevadel edukalt GP-etapilt kogutud punktid. Oona jaoks on tõus tõenäoliselt märgatavam.