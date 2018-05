Terjerite kombel Chelsealt viigipunkti välja võidelnud uustulnuk jäi kõrgliigasse püsima

Terjerite hüüdnime kandev Huddersfield sai seega tabelisse 37. punkti ning edestab voor enne hooaja lõppu esimesena joone all olevat Swanseat nelja punktiga. Matemaatiliselt on Swanseal küll veel võimalik neist teisipäeva 1:0 jagu saanud ja kolmepunktilise vahe sisse rebinud Southamptoni kõrvale jõuda, ent kuna Southamptoni väravate vahe on Swansea omast tervelt üheksa võrra parem, on tegu kõigest teoreetilise šansiga.