Arsenali ülimasendav seeria jätkub

Arsenal on 2018. aastal mänginud liigas seitse võõrsilmängu ning need kõik kaotanud. Inglismaa nelja tugevaima liiga peale ollakse sealjuures ainuke meeskond, kellel võõrsilpunkt teenimata.

Arsenali eilse kaotuse üks põhjustest on kindlasti see, et alates 15. minutist mängiti vähemuses, sest Konstantinos Mavropanos teenis punase kaardi. Tõsi, selleks hetkeks oldi juba 0:1 kaotusseisus.