NBA eelvaade: kas tšempioni kukutamiseks disainitud meeskond on oma staatuse vääriline?

NBA play-offide teine ring põnevust ei pakkunud. Esimest korda pärast 2002. aastast ei läinud ühegi vastasseisu seeria pikemaks kui viis mängu. Cleveland Cavaliers alistas 4:0 Toronto Raptorsi, Houston Rockets (vs Utah Jazz), Golden State Warriors (vs New Oreleans Pelicans) ja Boston Celtics (vs Philadelphia 76ers) teenisid aga kõik 4:1 seeriavõidu.

Konverentsifinaalid tõotavad tulla aga palju põnevamad. Mis sest, et neljandat aastat järjest on õhus Cavaliersi ja Warriorsi finaalseeria.

Boston Celtics – Cleveland Cavaliers

Mõistagi on selle vastasseisu keskmes 33-aastane Cavaliersi staarmängija LeBron James. Uskumatu, aga James on oma meeskonna NBA finaali vedanud viimasel seitsmel aastal järjest. Kui Cavaliers pääseb tänavugi finaali, liitub James selles arvestuse Frank Ramseyga. Enam on järjestikuseid finaale ette näidata Bill Russellil (10), Sam Jonesil (9) ja Tom Heinsohnil (9).

James on juba praegu NBA play-offide läbi aegade resultatiivseim korvpallur. Lisaks troonib ta esikohal nii vaheltlõigete kui ka mängitud minutite arvestuses. Play-offide võite on Jamesil 152 ning sellest enamat on suutnud vaid Derek Fisher (161), Tim Duncan (157), Robert Horry (155) ja Kareem Abdul-Jabbar (154).

Tegu on kaheksanda korraga NBA ajaloos, kui Cavaliers ja Celtics play-offis vastamisi lähevad. Boston on senisest seitsmest vastaseisust võitnud küll neli, kuid viimased kaks seeriat on kuulunud Cavaliersile. Sealhulgas ka mullune idakonverentsi finaal, mille Cavaliers võitis veenvalt 4:1.

Kyrie Irving peab konverentsifinaali platsi kõrvalt vaatama. FOTO: Maddie Meyer / AFP

Kuigi see seeria mängiti kõigest aasta tagasi, käivad muutused NBA-s ruttu. Näiteks on Celticsis võrreldes aasta taguse ajaga kõigest neli sama mängijat. Ning kuigi põhihooajal näitas paremat minekut Celtics (55 võitu, Cavaliersil 50 võitu), läheb Bostoni klubi seeriale vastu ilma kahe põhimängija Kyrie Irvingu ja Gordon Haywardita.

Suured muutused on toimunud ka Cavaliersi ridades. Nendest kümnest mängijast, kes hooaja esimeses mängus koosseisu kuulusid, on alles vaid neli. Kuigi uuel meeskonnal läks kokkumängu leidmiseks üksjagu aega, on Cavaliers viimasest kaheksast mängust võitnud seitse.

Vastaseisu eel ongi suurim küsimus: kas Celtics on võrreldes eelmise hooajaga Cavaliersile järele jõudnud? Selge on see, et Celticsi peatreener Brad Stevens on suutnud panna mängima ka need korvpallurid, kellelt fännid suurt midagi ei oodanud. Järgmist hooaega silmas pidades on see suur asi, sest siis on meeskonnas tagasi ka Irving ja Hayward.

Golden State Warriors - Houston Rockets

Tegu on vastasseisuga, mida NBA ootas pärast seda, kui Los Angeles Clippersi tagamängija Chris Paul suvel klubi vahetas ning moodustas koos James Hardeniga Rocketsi hirmkõva tagaliini.

Varasemalt on Rockets ja Warriors play-offis kohtunud vaid kahel korral, kuid mõlemad korrad on aset leidnud viimase nelja aasta jooksul. Mõlemal juhul on seeria lõppenud viie mänguga ning võitjana on väljunud Warriors.

Kuid tänavune Rockets ongi justkui ehitatud üles eesmärgiga alistada valitsev meister Warriors. NBA põhihooajal kohtuti kolm korda ning neist kaks mängu võitis Rockets. Pärast jaanuaris teenitud võitu Warriorsi üle ütles Rocketsi keskmängija Clint Capela, et nad ongi omavahelistes mängudes Warriorsist paremad.

Houston Rocketsi keskmängija Clint Capela on veendunud, et nende meeskond on valitsevast meistrist parem. FOTO: Rick Bowmer / AP

«Oleme nendega mängides enesekindlad, sest teame täpselt, mida peame tegema. Meil on olemas kõik vajalikud relvad, et neist jagu saada. Peame lihtsalt mentaalselt kõigeks valmis olema. Me oleme neist paremad,» ütles ta.

Huvitav on ka see, kuivõrd määravaks saab koduväljaku eelis. Viimase kolmel aastal läänekonverentsi finaali võitnud Warriors on uudses olukorras, sest sel korral pole neil seda eelist kasutada. Nii fännide kui ka mõlema meeskonna jaoks on heaks uudiseks see, et mõlema meeskonna põhitegijad on terved ning täie hingega valmis meeskonda aitama.