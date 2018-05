Ainsana Eestis: Eesti Meedia asub näitama F1 etappide kokkuvõtteid

Kui varasemalt on Eesti televaataja saanud telerist vormel-1 etappe otsepildis vaadata, siis praeguse seisuga kellelgi Baltikumis ülekandeõigusi pole, kuna sarja haldav Liberty Media panustab veebipõhisele platvormile F1 TV. Siiski sai Eesti Meedia endale õigused näitamaks kokkuvõtvaid saateid võistluspäeva õhtul ja lisaks järgmise päeva kordusena.

«See on ainus F1-etapi kokkuvõte, mida Eesti territooriumil eestikeelsete kommentaaridega vaadata saab. Loodame, et kunagi saabub see aeg tagasi, mil näeb Eestis ka otseülekandeid,» sõnas Eesti Meedia peaprodutsent Marko Kaljuveer.