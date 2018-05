Võidukas Tali: kui poejärjekorras võrkpallist räägitakse, on midagi ikka õhus

«Hooaja alguses me ei teadnud, mida teevad meie lähimad konkurendid ja nii nagu ma arvasin, paneme hea võistkonna kokku ja vaatame. Et niimoodi läheb, ei suutnud keegi uskuda.

Meie enda jaoks oli karikafinaali jõudmine mingi märk kolmest võimalikust. Hooaja teine pool olime juba vahepeal seda nägu, mida vahepeal mängisime. Põhiturniiri lõpus oli natuke pingeid ja final four oli siia-sinnapoole. Poolfinaalis Selveri vastu saime ka aru, et midagi kergelt ei tule. Aga sel hooajal ei tulnudki midagi kerget.

Tali on tänulik ka Saaremaad toetanud kodupublikule. «Kui poejärjekorras võrkpallist räägitakse, on midagi ikka õhus. Väga super atmosfäär! Kõigile saarlastele suur tänu! See oli Saaremaal tähtsuselt teine sündmus peale selle, et omavalitsus suureks sai,» sõnas ta.