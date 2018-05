Galerii: Tšehhi kavalus murdis lisaajal venelaste südamed

Venemaa oli tänavusel MMil ainus meeskond, kes ei lasknud kolme mänguga endale ühtegi väravat visata. See muutus aga mängus Tšehhiga juba avakolmandikul, kui NHLi mehed David Krejc ja Dmitrij Jaskin viisid Tšehhi 2:1 ette.

Teisel kolmandikul jõudsid sihini nii Mihhail Grigorenko kui Aleksandr Barabanov, ent tšehhid ei andnud edu tänu David Pastrnakile käest ning kolmandale perioodile mindi 3:3 viigiseisul.

Et kolmandal perioodil väravaid ei visatud, mindi lisaajale ning seal oli kavalam Tšehhi: Pastrnak tegi viske värava tagant, misjärel põrkas litter Venemaa kaitsjalt saadud löögist otse väravapuuri.

Venemaa on A-alagrupis teisel kohal, jäädes 2 punktiga alla Rootsile. Kolmandal kohal on Šveits 9 punktiga. Tšehhi jätkab viiendana.

B-alagrupis on liidrikoht jätkuvalt 10 punktiga USA ja Kanada käes, Soomel on ühe kaotusega 9 punktiga. Läti on kuue punktiga neljas.