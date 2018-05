Mercedese F1-meeskonna pealik: tippmeeskondade lahing läheb põnevamaks

«Euroopa-periood on aeg, kui meeskonnad hakkavad oma autosid suurte uuendustega arendama. See on esimene samm arengust, mis võib ulatuda kuni hooaja lõpuni. Saab olema põnev näha, kuidas need uuendused meeskondadele – nii esiosa kui ka keskmikele – mõjuvad,» rääkis Wolff vormeliportaali planetf1 vahendusel.

«Esimesed neli sõitu viitasid väga tugevalt sellele, et näeme kolme meeskonna vahelist lahingut edasi. See muutub veelgi pingsamaks,» sõnas Wolff.

Ta lisas: «Barcelonas on meil segased mälestused – 2016 katkestasid mõlemad sõitjad, aga eelmine aasta sai Lewis dramaatilise võidu. Loodame, et see aasta tuleb meie jaoks hea sõit, aga teame, et see saab olema karm.»