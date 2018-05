Jose Mourinho: Manchester United ei tähista teist kohta

«Me ei tähista teist kohta, aga oleme tulemusega rahul, sest mõned kuud tagasi saime aru, et meistritiitlit on võimatu püüda. Loomulikult oli eesmärk teine koht,» rääkis portugallasest juhendaja BBC vahendusel.

«Esinelikusse jõudmine on ilmselgelt oluline, aga parem on lõpetada teisena kui neljandana ja olla teisel positsioonil kuude kaupa. Ma arvan, et poisid väärivad seda ja teine koht sellise tasemega liigas nagu Premier League pole sugugi halb,» lisas Mourinho.