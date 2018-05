Endine maailma esireket läheneb kauaoodatud tagasitulekule

30-aastane Murray käis jaanuaris operatsioonil ning on seejärel tasapisi vormi kogunud. «Tema eesmärk on alati olla valmis muruhooajaks ning loodetavasti see ka juhtub,» rääkis Andy ema Judy Murray Suurbritannia telesaatele. «Ma olen kindel, et kui tal on uudiseid, siis ta jagab neid,» lisas Judy.