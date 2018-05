Video: mainekas tennisekanal valis Kontaveidi kümne tulevikutegija sekka

«Ma arvan, et olen agressiivne mängija, mulle meeldib matši dikteerida. Olen igal pool väljakul ohtlik, mu löögid on üsna tugevad ja panevad vastaseid keerulistesse olukordadesse,» kommenteeris Kontaveit oma tugevaid külgi. «Põhiline eesmärk on olla nii hea tennisemängija kui suudan. Arvan, et võin enda mängu igast küljest parandada, kõik saab natuke paremaks minna.»

Kontaveidi suunas jagas kiidusõnu ka tema hollandlasest treener Glenn Schaap. «Anetil on väga täpne ja jõuline mäng. Ta on hoopis teistsugune inimene, kui ta väljakule astub. Ta armastab võistlemist ja see on minu arvates tema tugevus. Ta uue generatsiooni mängija, ta on noor ja värske ning ta kogu mäng areneb.»