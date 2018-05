Galerii: Põlva Serviti krooniti neljandat aastat järjest Eesti meistriks

Teine pooltund oli mänguliselt võrdsem, ent küllap said mõlemad meeskonnad aru, et mäng oli suures osas tehtud. 46. minutil aitasid Kaspar Leesi kolm järjestikust väravat vahe seitsmele vähendada, kuid peagi oli Serviti edu kahekohaline ning lõpuvile kõlades kirjutati protokolli põlvalaste võidunumbrid 28:19.

«Eks me ole läbi kogu lõppenud hooaja olnud stabiilseim meeskond Eestis, aga play-offid on alati ettearvamatud,» hindas Serviti peatreener Kalmer Musting. «Finaalseeria avamatš oli kõige raskem, edasi tuli natuke lihtsamalt ning mis peamine – saime oma asjad tehtud. Kõik pallurid, ka need, kes vahel vähem mänguaega saavad, tõestasid tänagi, et pole meeskonnas ilmaasjata!»