Kangert pärast painajalikku etappi: peale sõitu oli raske kõndida või rääkidagi

«Viimased 20 km polnud isegi bensiiniaure enam alles, mille pealt vähemalt rahvafolklooris suuri tulemusi tehakse. Palju neid glükogeenivarusid kehas oligi – 2500kcal äkki? Igal juhul liiga vähe, et üle 6-tunnine võistlus lisasöögita läbida. Peale sõitu oli raske kõndida, rääkida, lihtsalt ollagi oli raske. 40 tundi on aega kosuda järgmise etapini, loodan, et sellest piisab,» pani Kangert taastumise osas kaardid Giro esmaspäevasele puhkepäevale.