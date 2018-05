Rapla alustab pronksiseeriat laatsaretiga

«(Sven) Kaldrel on jalalaba külje peal kõva valu. Viimases poolfinaalmängus käis mingi krõks läbi, aga murdu pilt kahe esimese nädala jooksul ei näita, nii et lõplikult midagi veel ei tea. Eks see vigastus ole suurest mängukoormusest tingitud,» sõnas Kuusmaa, jättes lisamata, kui suur on šanss, et Kaldre jookseb täna siiski väljakule.

«(Dominique) Hawkins sai viimase mängu avapoolajal kõva puuka reielihase pihta, aga mängis läbi valu lõpuni. Ta on tinasõdur meil. Aga neljapäeval tuli trenni ja ütles, et ta ei saa midagi teha, kuna valu on liiga suur. Pronksiseeriaks on ta ikkagi olemas. Aga täna (eile - toim.) tuli just kõne, et (Kristjan) Voolaid on palavikuga maas. Lisaks on mul kaks meest, kes on mentaalselt hooaja lõpus täielikult ära vajunud,» ütles Kuusmaa.