Jalgpalli otsepilt: Kalju võõrustab parima ründaja ja parima treeneri lahingus Levadiat

Kas mänge võidab treener või väravalööja?

Kalju hoidis edu, ent andis selle käest. Niisuguse lausega võib iseloomustada ühtaegu nii senist hooaega kui ka eelmist omavahelist liigamängu. Lillekülas peetud kohtumises juhtisid külalise rollis olnud nõmmekad veel veerand tundi enne mängu lõppu Liliu ja Rimo Hundi väravatest 2:0.

Ent siis lõi Nikita Andrejev tagasi ühe ja õige pea Gando Biala tänu Vitali Teleši jämedale eksimusele ka teise värava. Telešile maksid selles mängus tehtud vead paariks kohtumiseks isegi esiväravavahi koha, sest kindad võttis enda kätte Pavel Londak. Ent nüüd on Teleš tagasi Kalju postide vahel ja kahtlemata täis tahtmist enda klassi jälle tõestada.

Samuti on üht-teist tõestada 17-värava-mehel Liliul, kes jäi viimases voorus Tammeka vastu sel hooajal alles teist korda kuivale. Aprilli parimaks valitud ründaja ongi tänavu jätnud võrgu sahistamata vaid tartlaste vastu, kõigis teistes kohtumistes on ta vähemalt ühe tabamuse kirja saanud. Levadial on kuu parimale mängijale aga vastu panna kuu parim treener, sest aprillis pälvis selle tiitli ei keegi muu kui nende juhendaja Aleksandar Rogic.

Viimastes liigavoorudes liikusid Levadia ja Kalju paarisrakendina ning tänu omavahelisele viigile oli üldise väravate vahe arvelt napilt ees kord üks, kord teine. See muutus alles nädalavahetusel, kui Kalju pidi õnnelik olema, et Tartust Tammeka vastu 1:1 tulemuse ja viigipunktiga pääses. Levadia võttis samal ajal rutiinse 3:0 võidu Tallinna Kalevi üle ja tõusis tabeli tippu.

Hiiu needus vajab murdmist

Levadial on omavahelise mängu eel vaid üks suur mure: keskväljamootor Muamer Svraka peab kohtumise kaartide tõttu vahele jätma. Julgust lisab Aleksandar Rogici hoolealustele aga teadmine, et korra on Kaljust tänavu Hiiul juba jagu saadud: kuu aja eest võidutseti seal Evald Tipneri karikasarja veerandfinaalis 1:0, mängu ainsa värava lõi Levadia kaitsja Igor Morozov.

Kaljul jagub tõestamisvajadust ja mitte ainult karikamängu silmas pidades. Kümnest viimasest omavahelisest duellist on suudetud võita vaid üks, kurioosumina pole Hiiu staadionil aga Levadia nime kandvast klubist mitte kunagi jagu saadudki! Kalju on küll kõrgliigas ja karikasarjas kolm koduvõitu noppinud, ent neist mängudest üks peeti Lilleküla kunstmuruväljakul ning ülejäänud kaks mõnda aega Hiiu klubi kodustaadioniks olnud Kadriorus.