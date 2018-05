Hispaania meedia: Ronaldo nõuab nende viie mängija müümist

Nendeks mängijateks on Dani Ceballos, Marcos Llorente, Jesus Vallejo, Borja Mayoral ning maailma üks kalleimad jalgpallureid Gareth Bale. Just Bale’i lahkumisest on sel hooajal korduvalt räägitud, sest Walesi koondise jalgpallur on kaotanud usalduse peatreener Zinedine Zidane’i silmis. Bale’i vastu on aga väidetavalt huvi tundud Inglismaa kõrgliigaklubid Manchester United ja Chelsea.