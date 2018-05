Terviserikkest taastuv Kangert muutis Girol eesmärki

Kangert nimetas pühapäeval sõidetud üheksandat etappi oma karjääri raskeimaks, sest eelneval ööl hakkas tal kõhus keerama ning see kulmineerus varahommikuse oksendamisega. Starti läks ta söömata ning kogu 225 kilomeetri pikkuse etapi jooksul suutis ta läbi raskuste süüa vaid neli-viis riisikooki ning juua vett vaheldumisi spordijoogiga.

Kas tegu oli viirushaigusega või toidumürgitusega, ei osanud Kangert tänasel puhkepäeval veel öelda. Aga kindlasti oli tegemist millegi kiire ja äkilisega, mis kõigest mõne tunniga eestlase organismi rivist välja lõi.

Kangerti sõnul suutis ta pühapäevase vaba päevaga piisavalt taastuda ning kõige hullem on möödas. «Natukene hõre on veel olla, aga homseks on kõik ilmselt korras. Kui aga homme oleks mägietapp, kus on vaja tulemust teha, siis jäänuks sellest ühest päevast napiks,» ütles Kangert.

Terviserike lõi sassi ka Kangerti plaanid. Enne Itaalia velotuuri algust oli eestlase eesmärk proovida esimesel kümnel etapil kokkuvõttes kõrgel kohal olla. Esmaspäevase etapi järel oleks ta teinud vahekokkuvõtte, kas jätkata sama taktikaga või muuta eesmärki.

«Kuna pühapäev läks aia taha, siis on sellega otsustatud. Edaspidi võib mind näha rohkem tööd tegemas ning püüdmas kohta jooksikute hulgas,» avaldas eestlane.

Astana meeskonna jaoks on etapivõidu püüdmine ehk isegi olulisem kui kõrge koht kokkuvõttes. Kangerti sõnul on kõigil Astana sõitjatel soov etapivõitu noolida ning ega temagi pole erand. «Õigel päeval võib igaüks meist jooksikute hulka minna ja igasuguseid asju võib ette tulla,» ütles ta.

Kuna Kangerti kaotus liidritele on nüüd piisavalt suur, võiks eeldada, et etapivõidu noolimine on eestlasel veidi lihtsam. Kangerti sõnul poleks võimatul olnud võidu peale sõita ka kaheminutilise kaotusega. «Mul ei hoita nii hullult silma peal. Loomulikult ei lastaks mul kümne minutiga eest ära sõita, aga eelmine aastagi näitas, et piisas ka kolmeminutilisest kaotusest, et end jooksikute hulka sokutada,» lausus ta.

Kui välja arvata terviserikke tõttu aia taha läinud üheksas etapp, jääb Kangert Itaalia velotuuri algusega enam-vähem rahule. «Aga midagi jääb ikkagi natukene puudu,» tunnistas ta.

«Lõputõusul istun enam-vähem taga ära, kuid ei suuda seda esikümne tulemuseks vormistada. See viimane kaks protsenti jääb puudu. See jääb julguse ja enesekindluse taha kinni,» selgitas ta.