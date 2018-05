Kokaiini tarvitanud Peruu jalgpallikoondise kapten peab MMi ikkagi vahele jätma

34-aastane Guerrero andis positiivse dopinguproovi 6. oktoobril pärast MM-valikmängu Argentinaga. Kuigi algselt määrati talle aastane võistluskeeld, siis hiljem vähendas FIFA seda poole aasta võrra. See tähendanuks, et Guerrero ikkagi saab Peruud MM-finaalturniiril aidata.

Maailma antidopinguagentuur (WADA) kaebas aga FIFA otsuse rahvusvahelisse spordikohtusse, nõudes Guerrerole kahe aasta pikkust karistust. Rahvusvaheline spordikohus otsustas, et õiglane karistus on 14 kuu pikkune, mis tähendab, et MM-finaalturniir tuleb Guerrerol vahele jätta.