Norra suusakoondis sai uue peatreeneri

Tema asendajaks sai viimasel kahel hooajal abitreeneri rolli täitnud Nossum, kes on olnud ka Petter Northugi eratreener aastatel, mil norralane treenis koondisest eraldi.

«Norra koondise peatreeneriamet on olnud minu unistus ning olen väga rahul, et selle täitsin. Saan oma töö vastutusest aru ning mõistan, et kõik mu otsused ei saa olla ainult positiivsed,» ütles Nossum.