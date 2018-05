Soome purustas vägivallatsema kippunud USA ja võitis alagrupi

A-alagrupis alistas Šveits samal ajal 5:1 Prantsusmaa ning tagas sellega neljanda koha. Seega on selged kaks veerandfinaalpaari - Soome mängib Šveitsiga ning USA Tšehhiga. Täna õhtul toimuva Venemaa - Rootsi mängu võitja läheb kokku Taani või Lätiga ning kaotaja Kanadaga (eeldusel, et too ei kaota Saksamaale).