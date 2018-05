Pärnu treener Heiko Rannula: oleme teinud meeletu töö, et pronksiseeriasse jõuda

Eelmise aasta 12. juulil sammus toonane Pärnu esindusmeeskonna juht Mait Käbin nukralt Pärnu Postimehe toimetusse ja teatas, et kohalik kossutiim lõpetab tegevuse, kuna eelarves on aastaid valitsenud pingeline seis. Viis päeva hiljem olukord muutus – Pärnu Sadama sats siiski jätkas, juhiameti võttis üle Johan Kärp, kelle juhtimisel on kõigest 200 000 euro suuruse eelarvega – summa ületab Alexela meistriliigas vaid Audentese noortetiimi oma – tehtud märkimisväärne töö.