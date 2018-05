Renee Teppan superklubisse siirdumisest: peatreener kinnitas iga kord, et võtab mind põhimängijaks

Olukord on kardinaalselt erinev. Rääkisin Belchatowi peatreeneri Piazzaga neli-viis korda ja ta mainis igal korral, et võtab mind põhimeheks. Ta ütles, et selline on tema nägemus. Ma poleks taolist käiku kindlasti teinud, kui mulle oleks pakutud teise diagonaali kohta nagu mullu Trentinos, sest mu peamine eesmärk oli uueks hooajaks mänguaja leidmine.

Kogu eelnev jutt kinnitab, et Piazza oli sind ilmselt juba pikemat aega radaril hoidnud?

Jah, ta oli minust huvitatud tegelikult juba eelmisel suvel, kui Belchatowit juhendama asus. Ta on itaallane ja hoidis minu Trentino tegemistel ilmselt silma peal. Aga siis jäi asi pooleli, kuna meeskonnal oli vaja poolakate kvoot täita.

Aga Belchatowiga oligi nii, et treener otse tahtis mind palgata, agentide ja vahendajate roll oli minimaalne. Piazza on ka Gianniga (Eesti koondise peatreener Gheorghe Cretu - toim.) hea sõber, sealt kaudu sai ilmselt kunagi kontakt loodud.

Tuleme tagasi sinu ja Wlazly võrdluse juurde. Oled ühesõnaga kindel, et mänguaega tuleb sellise legendiga konkureerides küllaga?

Wlazly ei suuda kahjuks enam stabiilselt kõrgel tasemel mängida, sest tal on olnud palju vigastusi ja muid muresid. Tänavu oli ta väljakul umbes 40 protsenti hooajast. Probleem oligi sellest, et teine diagonaal Szymon Romać ei vedanud kuidagi taset välja. Ja siis nad pidid igasuguseid skeeme tegema, et korralikult mängitud saaks.

See on siiski Wlazly klubi ja tema on selle klubi nägu. Selge on see, et ta on mingitel perioodidel väga heas vormis. Siis on kõigil tema vastu raske saada. Pean lihtsalt rahulikuks jääma ja kahe jalaga maa peal olema. Kui ise põrkama ei lähe, siis usun, et et saame temaga hästi läbi. Tal on klubiga üks aasta lepingut järel ja ma ei teagi, kas ta plaanib seejärel lõpetada.

Mullu Trentinosse siirdudes mainisid, et läksid sinna pigem arengu pärast, sest pakutud palganumber oli klubi taset arvestades väga väike. Kas Belchatowiga sõlmisid korraliku kontrahti?

Jah, ma ei eita: tegu on korraliku lepinguga. Nii palju võin öelda, et see pakkumine polnud enam selline, mida teisele diagonaalile tehakse.

Kui palju tänavusest meistriks tulnud meeskonnast vahetub?

Umbes pool. Nagu ikka, lähevad pigem need, kes ihkavad rohkem mänguaega teenida. Lahkuvad Serbia nurgaründaja Milan Katić, Bulgaaria nurgaründaja Nikolay Penchev, teine diagonaal, poolakas Szymon Romać ja teine sidemängija Marcin Janusz. Ent asendused peaksid olema igati korralikud. Kuuldavasti peaks liituma näiteks kaks väga head iraanlast ja üks Poola koondise nurgaründaja, kes tegi Gdanskis väga hea hooaja.

Sinu teadmised meeskonnast annavad veelkord aimu, kuivõrd tugevatasemelise klubiga on tegu. Tundsid Belchatowit läbi ja lõhki juba enne nendega liitumist.

Mulle meeldib kursis olla enda tegevusalaga. Peabki nii olema, et kui ise mängid, siis tead ka seda, mis mujal tehakse. Mulle tundub, et see on Eestis natuke probleem. Eesti noored ei teagi päris võrkpallist midagi, isegi need mitte, kes ise näiteks noortekoondistes mängivad.

See on ilmselt, jah, probleem, mis puudutab tänapäeva ühiskonda laiemalt. Üha tähtsamad on sotsiaalmeedia ja «mina, mina, mina», inimese ümber toimuv jääb tagaplaanile.

Jah. Aga kes on sel juhul eeskujud...

Võrdleme veel hetkeks Trentinot ja Belchatowit. Tingimused on ilmselt võrreldavad?

Ma usun küll, et Poola tippklubi ei jää Itaalia tippklubile alla. Tingimused peaksid olema küllalt head. Võib-olla söögid ja eluolu - Trento oli ikkagi väga ilus koht - on veidi kehvemad Belchatowis. Aga samas võrkpall ise on Poolas veel suurem kui Itaalias.

Lõpetuseks, kus sa viimase aastaga enda hinnangul enim arenesid ja millistes aspektides veel kõige rohkem vajakajäämisi on?