«Teisel poolajal juhtus see, et Tartu mängis nagu õlitatult ja nad tulid kenasti mängu tagasi,» rääkis Kristjan Kangur Postimehele.

Tartu võitis kolmanda veerandaja 27:25 ning neljanda koguni 34:18. «Muutsime poolajal veidi asju. Taktikalised muutused nii kaitses kui rünnakul, et vastast segadusse ajada. Arvan, et sellises seerias loevadki pisiasjad, mida peab üle vaatama ja muutma,» kommenteeris Tartu tugitala. «See oli üks mäng, aga see on seeria. Järgmine mäng hakkab nullist,» jäi Talts positiivseks.