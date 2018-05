Täna: suure tennisepäeva avab Kanepi, kes läheb vastamisi USA lahtiste võitjaga

Kanepi järgmise ringi vastane on ameeriklanna Sloane Stephens (WTA 10.), kes sai kaotatud avaseti järel 6:7 (4), 6:3, 6:1 jagu tšehhitarist Barbora Strycovast (WTA 25.). 32-aastane Kanepi ja 25-aastane Stephens on varem kohtunud korra ning seda 2012. aastal, kui eestlanna teenis veenva 6:1, 6:0 võidu. Stephens on karjääri jooksul võitnud 6 WTA tiitlit, 2017. aastal krooniti ta USA lahtiste võitjaks.