Guardiola: ütlete, et võitsime raha pärast? Teil on õigus

«Oleme juba väga palju investeerinud ning tulevikus teeme seda vähem. Selle asemel, et kulutada raha kahe või kolme üleminekuakna jooksul, tegime meie seda ühes aknas. Meie edu võtmeks sel hooajal olid kvaliteetsed jalgpallurid. Inimesed ütlevad, et võitsime, sest maksime raha. Neil on õigus,» lisas Guardiola.