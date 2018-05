Tartu hooaega päästma toodud Ojametsaga pikendati lepingut

Ojemetsa juhendamisel jõudis Tartu Eesti meistrivõistluste finaali, kus tuli küll tunnistada Saaremaa võrkpalliklubi paremust. Sellest tulemusest aga klubi juhtkonnale piisas, et mehega lepingut pikendada.

«Andrei Ojamets jätkab hooaja lõpus tehtut ehk juhendab tulevasel hooajal Tartu meeskonda. Andrei tundis, et tal on meeste võrkpalli veel anda küll ning Tartu eesmärkidega klubi on selleks hea koht,» teatas Tartu Bigbank pressiteate vahendusel.