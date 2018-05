Inglismaa avaldas MMile sõitva koondise, kelle seas on kaks Liverpooli mängijat

Southgate’i sõnul on tema valitud koosseis vanuselises mõttes heas tasakaalus. «Meil on noorust, aga ka kogemust. Mina usun sellesse meeskonda ning olen MMi suhtes põnevil. Meie meeskonnas on palju energiat ja atleetlikust, kuid samal ajal on see meeskond kindel palliga. Usun, et inimesed saavad aru, mis stiili jalgpalli suunas me liikunud oleme,» ütles Southgate.