Anett Kontaveit: polnud kõige ilusam mäng, aga võit on võit

Esmaspäeval avaldatud maailma edetabelis karjääri kõrgeimale kohale tõusnud Kontaveit alustas mõlemat setti kehvasti, kui jäi koheselt murdega kaotusseisu. «Alustasin loiult ja ei saanud esimeses setis oma mängu käima ja energiat üles. Teise seti alguses mängis Kuznetsova paar õnnestunud geimi – tema poolt hästi mängitud!» sõnas Kontaveit Postimehele ning lisas, et tuuline ilm valmistas alguses veidi probleeme. «Alguses oli tuulega raske hakkama saada.»

Kontaveidi sõnul oli Kuznetsova näol tegemist ebameeldiva vastasega. «Ta lööb alati väga palju palle tagasi ja on visa võitleja. Ta mängib minu jaoks ebamugavalt, loeb mängu väga hästi ja saab aru, kuhu mina löön,» sõnas Kontaveit, kes mängis venelannaga esmakordselt.

«Täna oli minu serv nii ja naa. Ma ei tea, kas ma midagi suurepäraselt hästi üldse tegingi. Ideaalis oleksin võinud teha vähem lihtvigu, kohe algusest peale kannatlikumalt mängida ja esimest servi kindlamalt lüüa. Kindlasti ei olnud minu poolt kõige ilusam mäng ja kõige paremini mängitud, aga võit on võit ja sellega peab rahule jääma,» analüüsis Kontaveit murekohti.

Lisaks probleemidele märkas eestlanna aga oma mängus ka positiivseid külgi. Nimelt üritab Kontaveit punkte pikemalt mängida ja otsida õiget hetke, millal vastast haavata. «See on üks asi, mis mul kindlasti paremaks läheb. Vähehaaval on juba läinud, aga kindlasti on veel arenguruumi,» selgitas ta.