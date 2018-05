Aasta esimene võit on kirjas! Selle teadmisega lahkusid Ott Tänak ja Martin Järveoja mai alguses Argentinast, olles võitnud keerulise ja põneva ralli. Ja see polnud lihtsalt võit, see oli kindel domineerimine, kus oli näha, et mõlemad mehed nautisid täielikult seda, mida nad tegid.