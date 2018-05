Tänak Portugali rallist: reede tuleb kriitilise tähtsusega

«Oluline on saada veel üks tugev tulemus. Me vähendasime Argentinas veidi vahet ja nüüd proovime Portugalis sama teha,» rääkis Tänak.

Portugali ralli algab juba homme ehk neljapäeval, kuid Tänak sõnas, et otsustava tähtsusega saab olema reedene võistluspäev.

«Ma arvan, et reedene päev tuleb meie stardipositsiooni arvestades kriitilise tähtsusega. Enne meid stardivad kaks autot, seega on meil mõned jäljed ees, mida jälgida, kuid puhta tee mõju Portugalis on tavaliselt suurem,» kommenteeris Tänak.