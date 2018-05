Täna: Portugali MM-etapi avab testikatse

Ralli eelvaade

Portugali ralli kuulsaim kiiruskatse on vaieldamatult Fafe, mida sõidetakse viimasel päeval vastavalt 17. ja 20. katsena (punktikatse). Sealne hüpe, mille juurde kogunevad pealtvaatajate massid, on üks Portugali ralli kaubamärk.

Portugali ralli katsete pikkus on arvestatav, jäädes 20–30 kilomeetri vahele. Pikim on laupäeval kaks korda sõidetav Amarante, millel pikkust 37,6 kilomeetrit. Reede ja laupäev on pikad päevad, sõitjad veedavad neil kahel päeval autos koguni 12–13 tundi. Pühapäev on lühem, aga erinevalt kahest esimesest päevast pole sellel päeval katsete vahel hoolduspausi.

Sarja liider Sebastien Ogier on Portugalis olnud alati kiire ning jagab enne rallit Portugali ralli parima tiitlit soomlase Markku Aleniga. Mõlemad on ralli võitnud viis korda, nii et prantslasel on võimalus tõusta ainuvalitsejaks. Neid, kes tema plaane rikkuda tahavad, on palju ning vaieldamatult on selles rivis eesotsas Ott Tänak ja Martin Järveoja. Mehed pole koos ega eraldi veel Portugalis poodiumile tõusnud, kuid usutavasti annavad Argentinast saadud võit ja enesekindlus Kärla-Elva ekspressile kõvasti hoogu.

Tänaku sõnul saab rallil määravaks reedene võistluspäev. «Ma arvan, et reedene päev tuleb meie stardipositsiooni arvestades kriitilise tähtsusega. Enne meid stardib kaks autot, seega on meil ees mõned jäljed, mida jälgida, kuid puhta tee mõju Portugalis on tavaliselt suurem,» sõnas Tänak, kiites plaanipäraselt läinud testisõite.

MM-sarjas hoiab Tänak 72 punktiga kolmandat kohta, kaotab üldliidrile Ogier’le 28 ja teisel kohal olevale Thierry Neuville’ile 18 punktiga.

Ralli ajakava:

NELJAPÄEV 17.05.2018

SS1 Lousada 3.36 km 21:03

REEDE 18.05.2018

SS2 Viana do Castelo1 26.73 km 11:15

SS3 Caminha1 18.11 km 12:12

SS4 Ponte de Lima1 27.54 km 12:52

SS5 Viana do Castelo2 26.73 km 17:25

SS6 Caminh2 18.11 km 18:22

SS7 Ponte de Lima2 27.54 km 19:03

SS8 Porto Street Stage1 1.85 km 21:03

SS 9Porto Street Stage2 1.85 km 21:28

LAUPÄEV 19.05.2018

SS 10Vieira do Minho1 17.38 km 11:06

SS 11Cabeceiras de Basto1 22.22 km 11:44

SS 12Amarante1 37.60 km 13:03

SS 13Vieira do Minho2 17.38 km 17:08

SS 14Cabeceiras de Basto2 22.22 km 17:46

SS 15Amarante2 37.60 km 19:05

PÜHAPÄEV 20.05.2018

SS 16Montim1 8.64 km 10:52

SS 17Fafe1 11.18 km 11:25

SS 18Luílhas 11.89 km 11:53

SS 19Montim2 8.64 km 12:52