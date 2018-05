Gianluigi Buffon teatab täna kauaoodatud uudise

On võimalus, et Buffon tuleb vähemalt veel ühes võistlusmängus väljakule. Nimelt on räägitud võimalusest, et koondisekarjääri lõpetanud väravavaht teeb 4. juunil Hollandi vast oma lahkumismängu. Buffon on koondise eest väljakul käinud kokku 176 mängus.