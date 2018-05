Saarepuu: õnneks on klassikasprindid kavas meile sobivatel radadel

Anti Saarepuu TAIRO LUTTER/PM/SCANPIX BALTICS

Vabatehnikasprindid on tuleval hooajal nii palju ülekaalus, kuna tiitlivõistlustel on kavas just vabatehnikasprint. See on üldiselt alati nii olnud, et kalendrit koostatakse tiitlivõistluste järgi. Meie õnneks on klassikasprindid kavas radadel, mis meile sobivad – Rukal ja Otepääl.

Aga see pole saladus, et suusajuhid proovivad suusatamist atraktiivsemaks muuta ning mõnede arvates pole klassikatehnika atraktiivne. Kuid kuna suur suusamaa Norra on igati klassika poolt, pole vaja karta, et see välja sureks.

Laskesuusatamine on murdmaasuusatamiselt väga palju eest ära läinud ning seetõttu üritatakse ka asju muuta. Sel hooajal tahetakse Dresdeni vabatehnikasprindi etapil proovida uisusprinti suusakrossi elementidega.

Team Haanjast

Esmaspäevast hakkab Team Haanjal esimene laager. Tiimi põhikoosseisu, kelle kulud kaetakse täielukult, kuuluvad Algo Kärp, Karel Tammjärv, Raido Ränkel, Marko Kilp ja Andreas Veerpalu. Siis on meil veel B-koosseis, kuid selle koosseis on veel lahtine.

MK-sarjas üritame enne MMi kaasa teha enamiku etappidest, kus on kavas MMiga samad distantsid. Kindlasti teeme kaasa esimesel kahel etapil Rukal ja Lillehammeris. Kolmas etapp Beitostølenis on küsimärk, kuid seal on kavas teatevõistlus, mida oleks vaja sõita. Kaasa teeme ka Kesk-Euroopa etapid ning Tour de Ski. Võib-olla enne MMi jätame mõne etapi ära, aga see ei ole veel päris paigas, et ühele või teisele etapile kindlasti ei lähe. Siim Kaasik