PM Portugalis. Ott Tänak: ma ei ole koletis ja võitlen tiitli eest

Mõistagi tuli taas jutuks muljetavaldav võit eelmisel etapil Argentinas ja ootused täna õhtul algava Portugali ralli eel. «Mõistagi on plaan taas sama ehk võita. Tegime vahepeal taas hea testi, kus leidsime jälle uusi detaile, mida parandada. Aga üldises plaanis on auto sama, mis Argentinas. Ainult pisiasjad erinevad. Iluravi.»

Liikunud Lõuna-Ameerikas teda MM-sarjas edestavatele Sebastien Ogierile ja Thierry Neuville’ile lähemale, sõnas Tänak, et ülejäänud seitsme etapi eel on siht selgemast selgem. «Mõistagi on meie peaeesmärk MM-tiitel. Jõudsime juba eelmisel hooajal päris lähedale, aga veel mitte piisavalt. Siis kulus suur energia esimese võidu jahtimisele. Kohe selle hooaja alguses olin väga motiveeritud. Esimeste võistlustega pole ses mõttes midagi muutunud. Anname oma parima.»

Tänak kiitis Toyota meeskonnas valitsevat õhkkonda ja tiimipealikku Tommi Mäkineni. «Uues keskkonnas vajad alati õppimiseks ja harjumiseks aega. Aga võin senisega väga rahul olla. Oleme arenenud, lisaks pean oluliseks, et õhkkond meeskonnas on suurepärane. Kõik tahavad vaeva näha,» sõnas viiel etapil Yarist tüürinud saarlane. «Tommi on tõeline rallimees ja -fänn. Ma küll sõitjana teda ei tundnud, kuid kõigest on aru saada, et tegemist on väga kõrgel tasemel asjatundjaga. Räägime auto seadetest ja muudest tehnilistest küsimustest omavahel palju.»